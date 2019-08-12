Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 32 İstanbul: Az bulutlu ve açık 31 İzmir: Az bulutlu ve açık 39 Bursa: Az bulutlu ve açık 37 Adana: Parçalı ve az bulutlu 35 Antalya: Az bulutlu ve açık 39 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28 Trabzon: Parçalı bulutlu 27 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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