Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
Son Dakika Güncel Haber

Yurtta hava durumu

1 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Yurtta hava durumu, System.String[]
Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 39

Bursa: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 - İSTANBUL
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Akar'dan ABD ve Rusya'ya kritik Suriye mesajı
İmamoğlu'nun kimlik numarasıyla bahis oynamışlar! Kimler malulen emekli olabilir? İşte malulen emeklilik için hayati önemde şartlar RTÜK Başkanı, Netflix ve Blu TV'ye sansür iddiaları hakkında konuştu: Tabii ki tedbir alacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 11:04:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]