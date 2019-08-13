Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

42 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 33 İstanbul: Az bulutlu ve açık 31 İzmir: Az bulutlu ve açık 35 Adana: Parçalı ve az bulutlu 35 Bursa: Az bulutlu ve açık 37 Antalya: Az bulutlu ve açık 35 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30 Trabzon: Parçalı bulutlu 28 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 09:00 Kaynak: İHA
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