Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

1 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Mersin, Osmaniye, Ankara, Karaman, Kırıkkale, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü...

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Mersin, Osmaniye, Ankara, Karaman, Kırıkkale, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Karabük, Çorum ve Giresun çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu 31

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37 - İSTANBUL
İç Anadolu, Antalya, Ankara, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:14 Kaynak: İHA
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