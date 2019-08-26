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Yurtta hava durumu

1 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer...

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Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31


İzmir: Az bulutlu ve açık 37


Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri (Toroslar mevkii) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36


Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34


Antalya: Az bulutlu ve açık 39


Samsun: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29


Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28


Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 - İSTANBUL

Doğu Akdeniz, Toroslar, Erzurum, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:22 Kaynak: İHA
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