Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 30



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31



İzmir: Az bulutlu ve açık 37



Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32



Adana: Parçalı ve az bulutlu 36



Antalya: Az bulutlu ve açık 38



Samsun: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı 29



Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 27



Erzurum: Parçalı bulutlu 27



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 - İSTANBUL