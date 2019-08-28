Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 30 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31 İzmir: Az bulutlu ve açık 37 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32 Adana: Parçalı ve az bulutlu 36 Antalya: Az bulutlu ve açık 38 Samsun: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı 29 Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 27 Erzurum: Parçalı bulutlu 27 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

(İHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:15 Kaynak: İHA
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