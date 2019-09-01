Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
Son Dakika Güncel Haber

Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu, System.String[]

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30 İzmir: Az bulutlu ve açık 30 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31 Adana: Parçalı ve az bulutlu 36 Antalya: Az bulutlu ve açık 36 Samsun: Parçalı bulutlu 27 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 26 Erzurum: Parçalı bulutlu 26 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36

(İHA)

Doğu Karadeniz, Artvin, Kars, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ordu'daki kazada dolmuş durağı paramparça oldu: 3 yaralı
ABD felaketi bekliyor: Dorian kasırgası Kategori 5 seviyesine yükseldi Rusya'dan, Türkiye ve ABD'nin "Suriye'de güvenli bölge" adımına destek açıklaması Karısını sokak ortasında öldüren cani konuştu: Beni asker arkadaşımla aldattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 15:29:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]