Yurtta hava durumu

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30



İzmir: Az bulutlu ve açık 30



Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31



Adana: Parçalı ve az bulutlu 36



Antalya: Az bulutlu ve açık 36



Samsun: Parçalı bulutlu 27



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 26



Erzurum: Parçalı bulutlu 26



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36 - İSTANBUL