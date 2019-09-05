Yurtta hava durumu

Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri, Çanakkale'nin kuzeydoğu ve Balıkesir'in kuzey ilçeleri ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin, öğleden sonra Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kars ve Ardahan çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28



İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 28



İzmir: Parçalı bulutlu 33



Bursa: Parçalı bulutlu 31



Adana: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34



Antalya: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



Samsun: Parçalı bulutlu 28



Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26



Erzurum: Parçalı bulutlu 27



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35 - İSTANBUL