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Yurtta hava durumu

2 saat önce

Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri, Çanakkale'nin kuzeydoğu ve Balıkesir'in kuzey ilçeleri ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin, öğleden sonra Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kars ve Ardahan çevreleri ile Aydın...

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Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri, Çanakkale'nin kuzeydoğu ve Balıkesir'in kuzey ilçeleri ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin, öğleden sonra Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kars ve Ardahan çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28


İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 28


İzmir: Parçalı bulutlu 33


Bursa: Parçalı bulutlu 31


Adana: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34


Antalya: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30


Samsun: Parçalı bulutlu 28


Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26


Erzurum: Parçalı bulutlu 27


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35 - İSTANBUL

İstanbul, Marmara, Ankara, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:51 Kaynak: İHA
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