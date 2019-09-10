Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

52 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Van Çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği...

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Van Çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 28


İzmir: Az bulutlu 29


Adana: Parçalı bulutlu 35


Bursa: Parçalı bulutlu 31


Antalya: Az bulutlu 32


Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 27


Trabzon: Parçalı çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33 - İSTANBUL

Doğu Karadeniz, Kırklareli, Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:07 Kaynak: İHA
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