Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
Son Dakika Güncel Haber

Yurtta hava durumu

1 saat önce

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Rize çevreleri ile Denizli'nin güney kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri, Samsun'un iç ve doğu kesimleri, Ordu'nun iç ve batı kesimleri, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök...

Yurtta hava durumu, System.String[]

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Rize çevreleri ile Denizli'nin güney kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri, Samsun'un iç ve doğu kesimleri, Ordu'nun iç ve batı kesimleri, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı 27


İzmir: Az bulutlu 30


Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28


Adana: Az bulutlu 36


Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33


Samsun: Parçalı çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26


Trabzon: Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34 - İSTANBUL

Antalya, Denizli, Trabzon, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan imzaladı, 7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Karısını öldüren cani kendini savundu: Başka bir erkekle çırılçıplak yakaladım Kuyumcunun kepenkleri kapatması sonucu kaçamayan hırsızlar, polise teslim edildi Yetiştirme yurdundaki vahşette kız çocuğunun ifadesi: Başını 20 kez zemine vurdum, öldürmek istedim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 11:02:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]