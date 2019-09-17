Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

20 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Elazığ ve Bingöl ile Sivas'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Elazığ ve Bingöl ile Sivas'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genelliklekuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27


İzmir: Az bulutlu ve açık 31


Adana: Parçalı ve çok bulutlu 34


Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30


Antalya: Az bulutlu 31


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 25


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20


Diyarbakır: Parçalı bulutlu 31 - İSTANBUL

Doğu Karadeniz, Elazığ, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:56 Kaynak: İHA
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