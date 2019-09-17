Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Elazığ ve Bingöl ile Sivas'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genelliklekuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27



İzmir: Az bulutlu ve açık 31



Adana: Parçalı ve çok bulutlu 34



Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30



Antalya: Az bulutlu 31



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 25



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20



Diyarbakır: Parçalı bulutlu 31 - İSTANBUL