Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu 30



İstanbul: Az bulutlu, gece saatlerinde parçalı bulutlu 29



İzmir: Az bulutlu ve açık 30



Bursa: Az bulutlu 33



Adana: Az bulutlu 35



Antalya: Az bulutlu ve açık 32



Samsun: Az bulutlu 30



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27



Erzurum: Az bulutlu 24



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33 - İSTANBUL