Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

1 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu 30


İstanbul: Az bulutlu, gece saatlerinde parçalı bulutlu 29


İzmir: Az bulutlu ve açık 30


Bursa: Az bulutlu 33


Adana: Az bulutlu 35


Antalya: Az bulutlu ve açık 32


Samsun: Az bulutlu 30


Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27


Erzurum: Az bulutlu 24


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33 - İSTANBUL

İstanbul, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:43 Kaynak: İHA
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