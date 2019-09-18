Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

58 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 30

İstanbul: Az bulutlu, gece saatlerinde parçalı bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 30

Bursa: Az bulutlu 33

Adana: Az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

(İHA)

Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:50 Kaynak: İHA
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