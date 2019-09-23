Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

1 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı, Ege kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 23


İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 23


İzmir: Az bulutlu ve açık 25


Adana: Az bulutlu ve açık 33


Antalya: Az bulutlu ve açık 29


Samsun: Az bulutlu ve açık 21


Trabzon: Az bulutlu ve açık 20


Erzurum: Az bulutlu ve açık 21


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30 - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:46 Kaynak: İHA
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