Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
Son Dakika Güncel Haber

Yurtta hava durumu

2 gün önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatısı, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin...

Yurtta hava durumu, System.String[]

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatısı, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzeybatı çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26


İstanbul: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı 23


İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28


Adana: Az bulutlu ve açık 33


Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29


Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24


Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28


Erzurum: Az bulutlu ve açık 22


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31 - İSTANBUL

Akdeniz, Marmara, Ankara, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Marmara Denizi'ndeki deprem öncü mü bilemeyiz"
AK Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan Mansur Yavaş'a destek Peş peşe depremler sonrası Prof. Dr. Ersoy'dan korkutan açıklama: Tsunami, Marmara için de bir gerçek Ankara'da 1 milyon liralık vurgun yapan hırsızlık şebekesi çökertildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 10:30:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]