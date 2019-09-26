Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusunun hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artarak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güney ve doğusunda öğleden sonra kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29



Adana: Parçalı ve az bulutlu 32



Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı 22



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı 22



Erzurum: Parçalı bulutlu 21



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33 - İSTANBUL