Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

29 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusunun hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusunun hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artarak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güney ve doğusunda öğleden sonra kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24


İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29


Adana: Parçalı ve az bulutlu 32


Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı 22


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı 22


Erzurum: Parçalı bulutlu 21


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33 - İSTANBUL

Doğu Karadeniz, Samsun, Tokat, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:00 Kaynak: İHA
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