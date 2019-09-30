Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

21 dakika önce

Yurtta yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yurtta yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, ülke genelinde kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 27

İstanbul: Az bulutlu ve açık 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24

Erzurum: Az bulutlu ve açık 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

(İHA)

Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
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Yurtta hava durumu
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