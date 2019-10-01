Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

1 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin genelde az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarıyla kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık 28


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27


İzmir: Az bulutlu ve açık 31


Adana: Parçalı ve az bulutlu 32


Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30


Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26


Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26


Erzurum: Az bulutlu ve açık 23


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32 - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:43 Kaynak: İHA
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