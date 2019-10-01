Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin genelde az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarıyla kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 28



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27



İzmir: Az bulutlu ve açık 31



Adana: Parçalı ve az bulutlu 32



Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26



Erzurum: Az bulutlu ve açık 23



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32 - İSTANBUL