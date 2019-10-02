Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Batı Akdeniz ve İç Ege, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güney ve iç bölgelerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25

Erzurum: Az bulutlu ve açık 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 33

(İHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:55 Kaynak: İHA
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