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Yurtta hava durumu

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz Kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz Kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22


İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25


Adana: Parçalı ve az bulutlu 31


Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı 18


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı 20


Erzurum: Parçalı bulutlu 20


Diyarbakır: Parçalı bulutlu 33 - İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:46 Kaynak: İHA
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Yurtta hava durumu
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