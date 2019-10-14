Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

2 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık 27


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu (Sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.) 24


İzmir: Az bulutlu ve açık 27


Adana: Az bulutlu ve açık 37


Antalya: Az bulutlu ve açık 33


Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22


Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21


Erzurum: Az bulutlu ve açık 22


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31 - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:17 Kaynak: İHA
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