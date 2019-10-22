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Yurtta hava durumu

17 dakika önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel...

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22


İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22


İzmir: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 25


Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31


Bursa: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 24


Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 - İSTANBUL

Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:37 Kaynak: İHA
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