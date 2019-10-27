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Yurtta hava durumu

1 saat önce

Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Karaman, Kayseri, Niğde, Hakkari, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök...

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Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Karaman, Kayseri, Niğde, Hakkari, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23

Adana: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24

(İHA)

Balıkesir, Çanakkale, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 09:25 Kaynak: İHA
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