Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu, System.String[]

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının bazı bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 17


Adana: Parçalı ve az bulutlu 23


Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18


Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15


Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16


Erzurum: Az bulutlu ve açık 7


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16 - İSTANBUL

Marmara, Antalya, Manisa, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un riskli ve sağlam zeminlerinin detaylı haritası çıkarıldı: En riskli ilçe Silivri
Volkswagen, ertelediği Manisa fabrikası için kesin kararı yıl sonunda verecek Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 15:19:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurtta hava durumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]