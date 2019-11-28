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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu şöyle;Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu şöyle;

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 21

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

(İHA)

İstanbul, Ankara, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
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