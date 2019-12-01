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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 8İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11İzmir: Parçalı ve...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; bu akşam saatlerinde kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.) 5

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

(İHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
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