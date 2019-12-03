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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Samsun ve Ordu...

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde artacağı, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlere dönmesiyle birlikte Marmara'da azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10


İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 15


İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 18


Adana: Parçalı bulutlu 19


Antalya: Parçalı bulutlu 20


Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 16


Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu 15


Erzurum: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu eksi 1


Diyarbakır: Parçalı bulutlu 12 - İSTANBUL

Batı Karadeniz, Marmara, Samsun, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:45 Kaynak: İHA
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