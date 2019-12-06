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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, iç ve doğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Tunceli ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, iç ve doğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Tunceli ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şanlıurfa'da yer yer kuvvetli olmak üzere Güneydoğu Anadolu ile Ordu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu 6


İstanbul: Parçalı bulutlu 13


İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14


Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18


Bursa: Parçalı bulutlu 12


Antalya: Parçalı bulutlu 18


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu 9 - İSTANBUL

Güneydoğu Anadolu, Sabah, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:49 Kaynak: İHA
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