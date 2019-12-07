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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle;Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu 7İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 11İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla...

Yurtta hava durumu, System.String[]

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle;

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu 7

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 11

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı bulutlu 19

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 13

Antalya: Az bulutlu ve açık 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12

Erzurum: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu 1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu 10

(İHA)

İstanbul, Ankara, İzmir, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:00 Kaynak: İHA
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