Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle;
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu 7
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 11
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 16
Adana: Parçalı bulutlu 19
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 13
Antalya: Az bulutlu ve açık 18
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12
Erzurum: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu 1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu 10
(İHA)