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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yurdun Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, İzmir, Balıkesir, Çankırı, Samsun, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Şanlıurfa'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yurdun Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, İzmir, Balıkesir, Çankırı, Samsun, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Şanlıurfa'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çankırı'nın yüksekleri ile Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, oava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güneyli, batı kesimlerde zamanla kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu (Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor) 4


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri hafif yağmurlu 14


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 15


Adana: Parçalı bulutlu 18


Antalya: Az bulutlu 20


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13


Trabzon: Parçalı bulutlu 13


Erzurum: Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu 0


Diyarbakır: Parçalı bulutlu 11 - İSTANBUL

Batı Karadeniz, Çankırı, Hakkari, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:21 Kaynak: İHA
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