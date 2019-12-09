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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile sabah saatlerinde Konya, Sinop, Samsun çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile sabah saatlerinde Konya, Sinop, Samsun çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğu kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Konya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, güney kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli 5


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 12


İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14


Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16


Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 12


Trabzon: Parçalı bulutlu 13


Erzurum: Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli 0


Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 8 - İSTANBUL

Güneydoğu Anadolu, Antalya, Konya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:32 Kaynak: İHA
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