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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli 6


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 13


İzmir: Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 15


Adana: Parçalı ve çok bulutlu 17


Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 17


Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13


Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli 1


Diyarbakır: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu 6 - İSTANBUL

Antalya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:37 Kaynak: İHA
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