Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle;Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Bilecik, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak,...

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Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle;

Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Bilecik, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, Sivas, Erzurum, Kars, Ağrı, Bitlis ve Hakkari'nin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevreleri ile İzmir, Aydın, Muğla kıyıları, Çanakkale ve Adana'nın güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu 9

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 14

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 15

Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 16

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 17

Samsun: Çok bulutlu 16

Trabzon: Çok bulutlu 15

Erzurum: Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 10

(İHA)

İç Anadolu, Marmara, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:00 Kaynak: İHA
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