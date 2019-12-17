Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 11



İstanbul: Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 15



İzmir: Az bulutlu ve açık 18



Adana: Az bulutlu ve açık 18



Antalya: Az bulutlu ve açık 19



Samsun: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 17



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 2



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 14 - İSTANBUL