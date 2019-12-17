Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 11

İstanbul: Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 15

İzmir: Az bulutlu ve açık 18

Adana: Az bulutlu ve açık 18

Antalya: Az bulutlu ve açık 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 2

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 14

(İHA)

Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
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