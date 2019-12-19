Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yurdun genelinde yağış beklenmiyor.

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Yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenirken, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre,yurtta hava durumu şöyle;

Ankara: Az bulutlu, puslu ve sisli 7

İstanbul: Az bulutlu, puslu ve sisli 14

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri puslu ve sisli 18

Adana: Az bulutlu ve açık 19

Antalya: Az bulutlu ve açık 18

Samsun: Az bulutlu ve açık 19

Trabzon: Az bulutlu ve açık 17

Erzurum: Az bulutlu, puslu ve sisli 5

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15

(İHA)

İç Anadolu, Marmara, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:45 Kaynak: İHA
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