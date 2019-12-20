Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu, puslu ve sisli 10


İstanbul: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 15


İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri puslu ve sisli 17


Adana: Az bulutlu ve açık 19


Antalya: Az bulutlu ve açık 20


Samsun: Az bulutlu ve açık 15


Trabzon: Az bulutlu ve açık 15


Erzurum: Az bulutlu, puslu ve sisli 3


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 17 - İSTANBUL

İç Anadolu, İstanbul, Marmara, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:48 Kaynak: İHA
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