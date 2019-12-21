Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az...

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu,, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 12

İstanbul: Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu 18

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

Adana: Az bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Az bulutlu ve açık 18

Trabzon: Az bulutlu ve açık 16

Erzurum: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 7

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 15

(İHA)

Balıkesir, Aydın, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
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