Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı 19

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinden itibaren kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.) 18

Adana: Parçalı bulutlu 19

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı bulutlu 18

Trabzon: Az bulutlu 17

Erzurum: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 4

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 13

(İHA)

Marmara, Ankara, Sabah, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
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