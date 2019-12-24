Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Giresun dışında), Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Malatya, Elazığ, Tunceli ve...

Yurtta hava durumu, System.String[]

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Giresun dışında), Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş ile Adana'nın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güneyli yönlerden orta kuvvette; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yer yer fırtına şeklinde, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

İç Anadolu, Karadeniz, Marmara, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Son Dakika Haberleri
15:11 İSTANBUL'DA HASTANELERDE GRİP YOĞUNLUĞU; SAĞLIK PERSONELLERİ BİLE HASTA - Son Dakika
15:10 Kuyumcuyu soyarken yakalandı - Son Dakika
15:10 Konya Şeker'den üreticiye 34 milyon 410 bin lira ödeme - Son Dakika
15:10 Yerli otomobilde aynalar yerli yerinde - Son Dakika
15:06 Posof Akademisi'nden bilgilendirme konferansı - Son Dakika
14:30 Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı - Son Dakika
13:49 Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:16:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurtta hava durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]