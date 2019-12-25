Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege(İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya,...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege (İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m) ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre,bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 6

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

İzmir: Çok bulutlu 13

Adana: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar ve karla karışık yağmurlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 11

(İHA)

Akdeniz, Samsun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
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