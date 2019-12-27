Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu, System.String[]

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 6


İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10


İzmir: Parçalı bulutlu 11


Adana: Parçalı ve çok bulutlu 15


Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 18


Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11


Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13


Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2


Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9 - İSTANBUL

İç Anadolu, Karadeniz, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

Son Dakika Haberleri
14:52 Akçakoca sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye büründü - Son Dakika
14:51 Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı (2) - Son Dakika
14:51 Köyde hastalanan 6 aylık Yüsra, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
14:51 Okul müdürüne düşük not veren yöneticiler ve öğretmenler beraat etti - Son Dakika
14:46 Atatürk Kır Koşusu'nda dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika
13:34 Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Son Dakika
13:12 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 14:52:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurtta hava durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]