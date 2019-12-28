Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın...

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı 3


İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11


Adana: Parçalı ve çok bulutlu 12


Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15


Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 9


Trabzon: Çok bulutlu 12


Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı 0


Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 9 - İSTANBUL

Doğu Akdeniz, Tekirdağ, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:58 Kaynak: İHA
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