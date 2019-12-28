Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 12

Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu 12

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 9

(İHA)