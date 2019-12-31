Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 6



İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu 8



İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 13



Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13



Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17



Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12



Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 13



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2



Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 11 - İSTANBUL