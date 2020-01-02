Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Muğla, Antalya, Amasya, Tokat, Ağrı, Iğdır çevreleri ile bu sabah ilk saatlerde İç Anadolu'nun güney ve doğusu...

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Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Muğla, Antalya, Amasya, Tokat, Ağrı, Iğdır çevreleri ile bu sabah ilk saatlerde İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Afyonkarahisar, Tokat, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde güney ilçeleri hafif kar yağışlı 5


İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur yer yer karla karışık yağmurlu 7


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11


Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 13


Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 14


Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8


Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu 9


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 7 - İSTANBUL

İç Anadolu, İstanbul, Antalya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:27 Kaynak: İHA
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