Yurtta hava durumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Karaman, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinin...

Yurtta hava durumu, System.String[]

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Karaman, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Mersin'in doğu ilçeleri ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) olacağı tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 12


Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. 12


Antalya: Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 16


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 9


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 10


Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı -1


Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5 - İSTANBUL

Antalya, Erzurum, Trabzon, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 isimli adamın isyanı! İki kez askerlik yaptı, başkasının yerine hapis yattı
Fenerbahçe'den, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında sert açıklama! Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı

Son Dakika Haberleri
15:07 DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika
15:06 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin... - Son Dakika
15:06 Osmaniye'nin Düziçi ilçesine giren ticari araçlardan işgaliye ücreti alınıyor - Son Dakika
15:06 İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu getirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
15:01 Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika
14:13 İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Son Dakika
12:00 Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 15:12:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurtta hava durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]