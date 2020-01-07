Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Antalya'nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli, Adana çevrelerinde şiddetli, Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete; Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 5


İstanbul: Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı 8


İzmir: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 9


Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; kuvvetli batı ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor) 7/10


Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 10/13


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 6/12


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 8/14


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı -8/1


Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 3/10 - İSTANBUL

Güneydoğu Anadolu, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:41 Kaynak: İHA
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